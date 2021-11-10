Рижское «Динамо» подписало канадца Лорито

Рижское «Динамо» подписало контракт с 31-летним канадским нападающим Мэтью Лорито, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард провел 345 матчей в АХЛ, в которых забил 98 голов и сделал 152 голевые передачи. На его счету две игры и одна голевая передача в НХЛ за «Детройт».

Лорито начинал сезон в шведском «Юргордене» — 6 (2+4) очков в 14 матчах.

Рижский клуб занимает десятое место в Западной конференции после 26 матчей.