Рижское «Динамо» подписало канадца Лорито
14:20
Рижское «Динамо» подписало контракт с 31-летним канадским нападающим Мэтью Лорито, сообщает официальный сайт клуба.
Форвард провел 345 матчей в АХЛ, в которых забил 98 голов и сделал 152 голевые передачи. На его счету две игры и одна голевая передача в НХЛ за «Детройт».
Лорито начинал сезон в шведском «Юргордене» — 6 (2+4) очков в 14 матчах.
Рижский клуб занимает десятое место в Западной конференции после 26 матчей.
Дополнительная информация:
https://www.dinamoriga.lv/ru/novosti/novosti-kluba-1/dinamo-riga-podpisivajet-kontrakt-s-lorito
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