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Рижское «Динамо» подписало канадца Лорито

14:20
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Рижское «Динамо» подписало контракт с 31-летним канадским нападающим Мэтью Лорито, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард провел 345 матчей в АХЛ, в которых забил 98 голов и сделал 152 голевые передачи. На его счету две игры и одна голевая передача в НХЛ за «Детройт».

Лорито начинал сезон в шведском «Юргордене» — 6 (2+4) очков в 14 матчах.

Рижский клуб занимает десятое место в Западной конференции после 26 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.dinamoriga.lv/ru/novosti/novosti-kluba-1/dinamo-riga-podpisivajet-kontrakt-s-lorito

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Руслан Абушкин все материалы автора
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