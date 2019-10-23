Рижское «Динамо» победило «Трактор», Салак сыграл на ноль

Рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Трактор» — 2:0. Голы на счету Лауриса Дарзиньша и Гинтса Мейя. Александр Салак сыграл на ноль.

«Динамо» одержало 3-ю победу в 4 матчах, но с 14 очками осталось на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (20) — 9-й на Востоке. У челябинцев 5 поражений в 6 встречах.

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«Динамо» (Рига) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Дарзиньш — 5 (Макмиллан), 22:55 — 1:0. Мейя — 3 (бол., Мамчицс), 52:09 — 2:0.

Вратари: Салак — Демченко (58:37).

Штраф: 6 — 22.

Броски: 20 (6+4+10) — 34 (11+12+11).

Судьи: Наумов, Фатеев.

23 октября. Рига. «Арена Рига».

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