Рижское «Динамо» победило «Трактор», Салак сыграл на ноль
Рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Трактор» — 2:0. Голы на счету Лауриса Дарзиньша и Гинтса Мейя. Александр Салак сыграл на ноль.
«Динамо» одержало 3-ю победу в 4 матчах, но с 14 очками осталось на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (20) — 9-й на Востоке. У челябинцев 5 поражений в 6 встречах.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Дарзиньш — 5 (Макмиллан), 22:55 — 1:0. Мейя — 3 (бол., Мамчицс), 52:09 — 2:0.
Вратари: Салак — Демченко (58:37).
Штраф: 6 — 22.
Броски: 20 (6+4+10) — 34 (11+12+11).
Судьи: Наумов, Фатеев.
23 октября. Рига. «Арена Рига».
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