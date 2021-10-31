Рижское «Динамо» победило московское «Динамо»

Рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду победило московское «Динамо» со счетом 4:1.

Дубль оформил Оскар Цибульскис, еще по шайбе у рижан на счету Гинтса Мейи и Лауриса Дарзиньша. У москвичей отличился Антон Ведин.

Рижское «Динамо» прервало серию из четырех поражений. Для москвичей это второе поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Динамо М» (Москва) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Цибульскис — 4 (бол., Дарзиньш), 1:31 — 1:0. Ведин — 2 (бол., Галиев, Войнов), 11:32 — 1:1. Цибульскис — 5 (бол., Радил, Мейя), 38:20 — 2:1. Мейя — 2 (бол., Дарзиньш), 44:00 — 3:1. Дарзиньш — 1 (п.в., Радил), 58:54 — 4:1.

Вратари: Маттссон — Кульбаков (Бочаров, 44:00, 57:49 — 58:54).Штраф: 27 — 6.

Броски: 19 (5+10+4) — 33 (10+11+12).

Судьи: Беляев, Фатеев.

31 октября. Рига. «Арена Рига».