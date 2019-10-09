Рижское «Динамо» победило минское «Динамо» и прервало серию из восьми поражений

Рижское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2. Дублем в составе рижан отметился форвард Картер Эштон.

Рижское «Динамо» прервало серию из восьми поражений подряд, набрало 8 очков, но осталось на последнем месте на «Западе».

Минское «Динамо» с 15 баллами располагается на 8-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Эштон — 2 (бол.), 3:22 — 1:0. Мейя — 2 (Сотниекс), 7:09 — 2:0. Еременко — 1 (Граньяни), 7:20 — 2:1. Эштон — 3 (Мейя), 9:38 — 3:1. А. Костицын — 6 (бол.), 52:25 — 3:2.

Вратари: Макаров — Толопило (57:34).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 24 (11+12+1) — 40 (19+7+14).

Судьи: Овчинников, Оленин.

9 октября. Рига. «Арена Рига».

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