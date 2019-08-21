Рижское «Динамо» победило «Локомотив» в матче Кубка Латвийской железной дороги
21:54
Рижское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче Кубка Латвийской железной дороги — 3:1.
В составе победителей отличились Якоб Берглунд, Эмилс Гегерис, Давид Улльстрем. За «Локомотив» забил Павел Кудрявцев.
Ранее рижская команда победила «Автомобилист» (3:0).
Хоккей
Товарищеский матч
Кубок Латвийской железной дороги
«Динамо» (Рига) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кудрявцев — 1 (Санников, Ландер), 2:59 — 0:1. Я. Берглунд — 1 (бол., Эштон, Улльстрем), 18:54 — 1:1. Гегерис — 3, 37:01 — 2:1. Улльстрем — 5 (Редлихс), 48:02 — 3:1.
Вратари: Гудлевскис — Коновалов (57:24).
Броски: 26 (8+12+6) — 24 (7+7+10).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
21 августа. Рига. «Арена Рига».