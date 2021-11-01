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Рижское «Динамо» по обоюдному согласию расторгло контракт с Коррадо

16:22
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Рижское «Динамо» расторгло контракт с канадским защитником Фрэнком Коррадо по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний защитник сыграл последний матч за команду 19 сентября, затем долгое время находился в списке травмированных.

Хоккеист перешел в команду в мае 2021 года. Всего за рижское «Динамо» Коррадо в сезоне-2021/22 КХЛ провел 7 матчей, забросил 1 шайбу и сделал 2 результативные передачи.

Рижская команда в текущем сезоне занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 23 очка в 24 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.dinamoriga.lv/ru/novosti/novosti-kluba-1/dinamo-riga-rastorgajet-kontrakt-s-korrado

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