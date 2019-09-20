Рижское «Динамо» отправилось на выезд без Улльстрема

Тренерский штаб рижского «Динамо» обнародовал список игроков, которые отправятся на второе выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает офциальный сайт рижан.

Из-за болезни на выезд с командой не отравится Давид Улльстрем. В списке травимрованных также Эмилс Гегерис и Гинтс Мейя.

«Динамо» предстоит сыграть три матча на выезде: против московского «Динамо», «Северстали» и «Локомотива».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков