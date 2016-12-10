20:24 10 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Рижское "Динамо" одержало победу над "Слованом"

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Рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Слован". Победную шайбу забросил форвард Гинтс Мейя.

Встреча состоялась в городе Пиньки, близ столицы Латвии. Этот матч стал вторым для динамовцев в "Инбокс-Холле". Первый поединок на этом льду закончился поражением "Динамо" от "Медвешчака" (0:4).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Слован" (Братислава) - 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Голы: Липсбергс - 1, 17:09 - 1:0. М. Редлихс - 6 (Шагг, Сестито), 50:01 - 2:0. Чичу - 9 (бол., Тэйфф, Кундратек), 50:59 - 2:1. Мейя - 4 (Дарзиньш), 51:29 - 3:1. Тэйфф - 11 (Еглич), 58:15 - 3:2.

Вратари: Калныньш - Погге (57:00 - 58:15, 58:21).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 30 (14+6+10) - 42 (7+15+20).

Судьи: Васильев, Щенев.

10 декабря. Пиньки. "Инбокс-Холл".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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