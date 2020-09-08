Рижское «Динамо» обыграло «Витязь» и одержало первую победу

Рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Витязь» со счетом 4:3.

На шайбы Каспара Даугавиньша, Александра Семина и Михаила Смолина рижане ответили дублем Лауриса Дарзиньша, еще по голу забили Константин Комарек и Зак Митчелл.

После этого матча «Динамо» с двумя очками занимает 7-е место в Западной конференции, «Витязь» с теми же двумя очками — на строчку выше.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Витязь» (Подольск) — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Даугавиньш — 1 (бол., Дергачев), 6:49 — 0:1. Комарек — 1 (бол., Майоне, Дарзиньш), 11:08 — 1:1. Митчелл — 1 (бол., Дарзиньш, Редлихс), 18:55 — 2:1. Семин — 2 (бол., Ержабек, Даугавиньш), 29:18 — 2:2. Смолин — 1, 30:26 — 2:3. Дарзиньш — 1 (бол., Митчелл, Комарек), 39:07 — 3:3. Дарзиньш — 2 (Редлихс, Скарлетт), 40:19 — 4:3.

Вратари: Галимов (Проскуряков, 30:26) — Кочетков (58:16).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (16+11+5) — 25 (2+13+10).

Судьи: Звиедритис, Кудряшов.

8 сентября. Рига. «Арена Рига». 727 зрителей.