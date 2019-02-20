Рижское "Динамо" обыграло "Северсталь" благодаря шайбе Виделля

Рижское "Динамо" победило "Северсталь" в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ - 5:4 ОТ. Дублем в составе рижан отметился Лаурис Дарзиньш, победную шайбу забросил Линус Виделль.

"Динамо" набрало 62 очка и поднялось на 7-е место в Западной конференции. "Северсталь" с 49 баллами располагается на 10-й строчке.

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"Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Рига) - 4:5 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Джериньш - 11 (бол., Мейя), 4:51 - 0:1. Николишин - 2 (Захарчук, Кудако), 6:38 - 1:1. Дарзиньш - 17 (Алишаускас, Виделль), 26:25 - 1:2. Маренис - 4 (Гиллис, Макмиллан), 28:10 - 1:3. Кодола - 7 (Глазков, Николишин), 35:08 - 2:3. Дарзиньш - 18 (бол., Виделль, Майоне), 41:51 - 2:4. Лекомцев - 2 (Гераськин), 48:37 - 3:4. Якимов - 4, 56:23 - 4:4. Виделль - 24, 60:34 - 4:5.

Вратари: Фурх - Билялов.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 24 (6+8+10+0) - 30 (5+14+10+1).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

20 февраля. Череповец. "Ледовый дворец".

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