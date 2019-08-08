Рижское "Динамо" обыграло сборную России на турнире в Сочи

Рижское "Динамо" обыграло олимпийскую сборную России со счетом 3:2 в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

В составе победителей дублем отметился Давид Улльстрем, победная шайба на счету Андриса Джериньша. У россиян отличились Владислав Кодола и Дамир Жафяров.

Sochi Hockey Open

Россия – "Динамо" (Рига) – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: Улльстрем – 3, 7:27 – 0:1. Улльстрем – 4 (бол., Маршалл, Эштон), 17:05 – 0:2. Кодола – 1 (Зайцев, Михайлов), 22:01 – 1:2. Жафяров – 1 (Кодола), 49:27 – 2:2. Джериньш – 1 (Маренис, Гиллис), 49:56 – 2:3.

Вратари: Кочетков (58:52) – Третьяк.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 23 (2+13+8) – 25 (5+9+11).

Судьи: Беляев, Соин.

8 августа. Сочи. Ледовая арена "Шайба".