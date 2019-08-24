Рижское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска

В матче Кубка Латвийской железной дороги рижское «Динамо» встречалось с «Динамо» из Минска. Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Голкипер рижан Максим Третьяк отразил 15 бросков по своим воротам.

Хоккей

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Кубок Латвийской железной дороги

«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Гиллис — 1 (бол., Маренис), 13:06 — 1:0. Павленко — 1 (Стефанович, Денисов), 34:15 — 1:1. Янсонс — 2 (бол., Сотниекс, Маренис), 42:02 — 2:1. Разгалс — 1 (п.в., Маршалл), 58:48 — 3:1.

Вратари: Третьяк — Энрот (58:25 — 58:48, 59:11).

Броски: 21 (5+8+8) — 16 (3+9+4).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

24 августа.