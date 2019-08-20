Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист» на Кубке ЛЖД

Рижское «Динамо» победило «Автомобилист» на Кубке Латвийских железных дорог. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу рижан.

Голкипер «Динамо» Кристерс Гудлевскис отразил все 17 бросков по своим воротам, а нападающий Картер Эштон отметился дублем.

Хоккей

Кубок Латвийской железной дороги

«Динамо» (Рига) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Эштон — 3 (бол., Маршалл, Улльстрем), 18:56 — 1:0. Эштон — 4 (Я. Берглунд, К. Берглунд), 35:07 — 2:0. Дарзиньш — 3 (бол., Редлихс, Маршалл), 56:50 — 3:0.

Вратари: Гудлевскис — Гросс.

Броски: 35 (10+15+10) — 17 (4+9+4).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

20 августа. Рига. «Арена Рига».