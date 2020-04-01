Рижское «Динамо» может подписать сына знаменитого шведского хоккеиста

Как стало известно «СЭ», рижское «Динамо» может подписать контракт с защитником Филипом Самуэльссоном.

28-летний хоккеист — сын знаменитого шведского защитника Ульфа Самуэльссона, который провел более тысячи матчей в НХЛ. В сезоне-2019/20 Самуэльссон-младший выступал в Чехии за «Градец Кралове» и в Швеции за «Лександ».

Также «Динамо» претендует еще на одного шведского защитника — 24-летнего Лукаса Экесталя Йонссона, который в минувшем сезоне выступал за «Ферьестад».