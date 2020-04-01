КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Рижское «Динамо» может подписать сына знаменитого шведского хоккеиста

11:22

Как стало известно «СЭ», рижское «Динамо» может подписать контракт с защитником Филипом Самуэльссоном.

28-летний хоккеист — сын знаменитого шведского защитника Ульфа Самуэльссона, который провел более тысячи матчей в НХЛ. В сезоне-2019/20 Самуэльссон-младший выступал в Чехии за «Градец Кралове» и в Швеции за «Лександ».

Также «Динамо» претендует еще на одного шведского защитника — 24-летнего Лукаса Экесталя Йонссона, который в минувшем сезоне выступал за «Ферьестад».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир