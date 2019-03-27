Рижское "Динамо" и Слован не будут играть в КХЛ, если не предоставят финансовые гарантии до 30 апреля

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о будущем рижского "Динамо" и "Слована" в КХЛ.

Сегодня, 27 марта состоялось заседание Совета Директоров КХЛ, на котором была представлена структура Чемпионата и утвержден состав участников сезона 2019/2020.

– Если Рига и Слован не предоставят финансовые гарантии до 30 апреля, играть в КХЛ не будут. Но мы видим их спонсоров, там проблем не будет, – сказал Чернышенко. (Игорь Еронко)

Совет директоров КХЛ утвердил состав участников на сезон-2019/20