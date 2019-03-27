Рижское "Динамо" и "Слован" должны предоставить финансовые гарантии до 30 апреля

Сегодня, 27 марта состоялось заседание Совета Директоров КХЛ, на котором была представлена структура Чемпионата и утвержден состав участников сезона 2019/2020, сообщает официальный сайт лиги.

– Клубы должны были выполнить требования Регламента, касающиеся предоставления подтверждающих документов, а именно бюджет клуба и финансовые гарантии по финансированию и по отсутствию задолженности по оплате труда перед хоккеистами и тренерами. Финансовые гарантии предоставили 23 клуба, два клуба – "Динамо" Рига и "Слован" – запросили отсрочку предоставления финансовых гарантий, Совет директоров утвердил срок до 30 апреля 2019 года, – сообщает пресс-служба КХЛ.

Совет директоров КХЛ утвердил состав участников на сезон-2019/20