Рижское «Динамо» близко к подписанию контракта с нападающим сборной Словакии Мареком Заграпаном, сообщает TVNET.

33-летний Заграпан играет на позиции центрфорварда. Прошлые два сезона он представлял клуб «Попрад», выступающий в высшей лиге Словакии.

В прошлом сезоне форвард в 55 матчах забросил 21 шайбу и сделал 23 результативных передачи.

С 2009 по 2011 год словак играл и в КХЛ — один сезон он выступал за череповецкую «Северсталь», а затем за ханты-мансийскую «Югру».