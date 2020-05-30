Рижское «Динамо» близко к подписанию контракта с нападающим сборной Словакии
11:37
Рижское «Динамо» близко к подписанию контракта с нападающим сборной Словакии Мареком Заграпаном, сообщает TVNET.
33-летний Заграпан играет на позиции центрфорварда. Прошлые два сезона он представлял клуб «Попрад», выступающий в высшей лиге Словакии.
В прошлом сезоне форвард в 55 матчах забросил 21 шайбу и сделал 23 результативных передачи.
С 2009 по 2011 год словак играл и в КХЛ — один сезон он выступал за череповецкую «Северсталь», а затем за ханты-мансийскую «Югру».
Дополнительная информация:
https://rus.tvnet.lv/6984801/rizhskoe-dinamo-blizko-k-podpisaniyu-kontrakta-s-napadayushchim-sbornoy-slovakii
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