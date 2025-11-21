Марио Рише покинул тренерский штаб «Трактора»

«Трактор» объявил об уходе из клуба канадского тренера Марио Рише.

Специалист присоединился к тренерскому штабу «Трактора» перед сезоном-2025/26 в качестве помощника Бенуа Гру. Он отвечал за игру в обороне и меньшинство.

17 ноября Гру ушел с поста главного тренера челябинской команды. Исполняющим обязанности стал Рафаэль Рише.

«Трактор» набрал 31 очко за 30 матчей и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.