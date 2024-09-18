Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Пока нельзя говорить, что Кузьмин выбыл до конца сезона»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего Глеба Кузьмина.
В матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против омского «Авангарда» (4:2) Кузьмин врезался головой в борт. Хоккеист не смог самостоятельно покинуть игровую площадку.
«Мы подключили московских врачей. Они сделали предварительный диагноз, но им нужно дополнительное обследование пациента. Это в самом деле серьезная травма. Пока нельзя говорить, что Глеб выбыл до конца сезона. Но мы понимаем, что он будет долго лечиться», — приводит слова Баширова matchtv.ru.
В нынешнем сезоне Кузьмин провел пять матчей за «Салават Юлаев», отметившись одной заброшенной шайбой и результативной передачей.
Источник: matchtv.ru
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