Римашевский рассказал, хочет ли побить бомбардирский рекорд Шипачева в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский рассказал, хочет ли он побить бомбардирский рекорд форварда Вадима Шипачева в FONBET чемпионате КХЛ.

«Совсем недавно произошло невероятное событие для КХЛ — Вадим Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина. Я как раз играю под 87-м номером. Готов ли я бросить вызов легенде? Конечно, хочется к такому стремиться. Поздравляю его с этим рекордом. Он великий игрок в истории России. Думаю, что он сможет выбить тысячу очков. Яромир Ягр в 52 года играет. Поэтому Шипачев точно сможет до тысячи и даже дальше», — цитирует Римашевского Legalbet.

29 октября 37-летний Шипачев отметился результативной передачей в гостевом матче регулярного чемпионата против череповецкой «Северстали», благодаря чему превзошел достижение экс-игрока «Металлурга» Сергея Мозякина, набравшего 928 очков в КХЛ.

В общей сложности на счету Шипачева 929 (291+638) очков в 1006 играх в КХЛ.