Римашевский, Артем Кудашов и Моторыгин присоединились к питерскому «Динамо»

По информации «СЭ», защитник Артем Кудашов, нападающий Егор Римашевский и вратарь Максим Моторыгин после вылета московского «Динамо» из Кубка Гагарина присоединились к команде ВХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Решение об участии их в пятой игре полуфинальной серии против «Торпедо-Горький» (счет 2-2) будет принято позже.

В текущем сезоне Римашевский провел 10 игр, отдав 2 результативные передачи. На счету Кудашова 4 игры и 1 голевая передача, Моторыгин отстоял 7 матчей в воротах, пропустив 4 шайбы.