Рикард Гренборг: "Обязательно рассмотрю предложения из КХЛ - это отличная лига!"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг рассказал о том, где хотел бы поработать.

- Ходят слухи, что вы рано или поздно окажетесь в НХЛ. Это ваша мечта?

- Я не так много мечтаю о хоккейных вещах, к счастью для меня, ха-ха. Но мне было бы очень интересно. Это крутой вызов. Я сказал Федерации хоккея Швеции, что могу уехать. Но пока неясно, где я окажусь. В Европе есть лиги, в которых мне тоже было бы интересно поработать. Но главное – новый вызов. В сборной я уже работаю 12 лет. Посмотрим, что будет дальше.

- А если вам поступит предложение из КХЛ?

- Обязательно его рассмотрю! КХЛ – отличная лига, я успел в этом убедиться, просматривая хоккеистов для сборной. Я открыт для всех предложений, но прямо сейчас голова у меня занята командой, которую я повезу на чемпионат мира.

- Если СКА вам предложит контракт – пойдете?

- А они предложат? СКА, на мой взгляд, – сильнейшая команда Европы. И не слабее энхаэловских команд. У них потрясающий состав.

(Игорь Еронко)