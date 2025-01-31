Рид Буше попал в список травмированных игроков

Нападающий «Авангарда» Рид Буше попал в список травмированных игроков КХЛ.

В матче с «Салаватом Юлаевым» ему попали шайбой в голову, но он вернулся на лед.

Буше выбран для участия в Матче звезд КХЛ — 2025, который пройдет 8-9 февраля в Новосибирске. В этом сезоне он сыграл 42 матча, набрав 37 (22+15) очков.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Авангард» находится на шестом месте, имея в активе 53 очка.