Буше о первом сезоне в «Автомобилисте»: «Не хотел бы высказывать какие-то завышенные ожидания, чтобы избежать давления»

Американский нападающий Рид Буше рассказал о своих ожиданиях от первого сезона в составе «Автомобилиста».

31-летний форвард подписал контракт с екатеринбургским клубом в начале июня. С 2022 года он выступал за «Авангард».

«Я буду очень рад снова играть в хоккей. Уже не терпится слетать на первые товарищеские игры. На самом деле я бы не хотел высказывать какие-то завышенные ожидания, чтобы избежать дополнительного давления. Нам сейчас это не нужно. У нас отличная команда, отличный состав, хороший тренер. Мы знаем, как играть в хоккей, знаем, к чему мы движемся. Надеюсь, это поможет нам в сезоне», — сказал Буше в видео, опубликованном на сайте «Автомобилиста».

В сезоне-2024/25 Буше провел 52 матча за «Авангард» в FONBET Чемпионате КХЛ и набрал 49 (28+21) очков. В плей-офф на его счету 5 голов и 3 результативные передачи в 13 играх.