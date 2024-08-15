Рид Буше из-за травмы пропустит начало сезона КХЛ

Нападающий «Авангарда» Рид Буше из-за повреждения не сыграет за команду в первых матчах сезона-2024/25, сообщает пресс-служба омичей.

Сообщается, что срок восстановления форварда составит около месяца. 30-летний американец получил травму 12 августа в контрольном матче против минского «Динамо» (2:1).

В прошедшем сезоне Буше набрал 78 (44+34) очков в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина на счету нападающего 11 (9+2) очков в 12 играх.