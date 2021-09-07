Российский футбольный союз (РФС) опубликовал пост, посвященный годовщине авиакатастрофы, в которой погиб хоккейный клуб «Локомотив».

«Ровно 10 лет назад в авиакатастрофе погибла хоккейная команда «Локомотив». Трагедия никого не оставила равнодушными. Помним, скорбим. Вечная память», — говорится в посте РФС в Twitter.

Ровно 10 лет назад в авиакатастрофе погибла хоккейная команда «Локомотив». Трагедия никого не оставила равнодушными. Помним, скорбим.



Вечная память ? pic.twitter.com/Q6DSN5JcTB — РФС (@rfsruofficial) September 7, 2021

7 сентября 2011 года в Ярославле разбился самолет с командой «Локомотив». На борту «Як-42» находились игроки основного состава и весь тренерский штат. Из 45 человек (вместе с экипажем) выжил в итоге лишь один — бортинженер Александр Сизов.