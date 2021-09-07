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РФС — о гибели «Локомотива» в 2011 году: «Трагедия никого не оставила равнодушными»

15:15
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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал пост, посвященный годовщине авиакатастрофы, в которой погиб хоккейный клуб «Локомотив».

«Ровно 10 лет назад в авиакатастрофе погибла хоккейная команда «Локомотив». Трагедия никого не оставила равнодушными. Помним, скорбим. Вечная память», — говорится в посте РФС в Twitter.

7 сентября 2011 года в Ярославле разбился самолет с командой «Локомотив». На борту «Як-42» находились игроки основного состава и весь тренерский штат. Из 45 человек (вместе с экипажем) выжил в итоге лишь один — бортинженер Александр Сизов.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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