РФС — о гибели «Локомотива» в 2011 году: «Трагедия никого не оставила равнодушными»
15:15
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал пост, посвященный годовщине авиакатастрофы, в которой погиб хоккейный клуб «Локомотив».
«Ровно 10 лет назад в авиакатастрофе погибла хоккейная команда «Локомотив». Трагедия никого не оставила равнодушными. Помним, скорбим. Вечная память», — говорится в посте РФС в Twitter.
7 сентября 2011 года в Ярославле разбился самолет с командой «Локомотив». На борту «Як-42» находились игроки основного состава и весь тренерский штат. Из 45 человек (вместе с экипажем) выжил в итоге лишь один — бортинженер Александр Сизов.
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