Результативная серия Буше вошла в тройку самых продолжительных в истории КХЛ
16:23
Нападающий «Авангарда» Рид Буше отметился заброшенной шайбой в шестом матче серии плей-офф КХЛ против «Металлурга» (4:1, третий период).
Форвард продлил свою результативную серию до 15 игр. По продолжительности результативной серии в истории КХЛ канадец делит третье место с Брэндоном Боченски и Якубом Коваржем.
В 16 матчах подряд очки набирали Сергей Мозякин и Патрик Торесен.
Рекордсменом является Александр Радулов, который набирал очки в 17 матчах подряд.
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