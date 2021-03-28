Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Результативная серия Буше вошла в тройку самых продолжительных в истории КХЛ

16:23
Теги:

Нападающий «Авангарда» Рид Буше отметился заброшенной шайбой в шестом матче серии плей-офф КХЛ против «Металлурга» (4:1, третий период).

Форвард продлил свою результативную серию до 15 игр. По продолжительности результативной серии в истории КХЛ канадец делит третье место с Брэндоном Боченски и Якубом Коваржем.

В 16 матчах подряд очки набирали Сергей Мозякин и Патрик Торесен.

Рекордсменом является Александр Радулов, который набирал очки в 17 матчах подряд.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...