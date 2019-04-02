"Результат скажется на уверенности". Хартикайнен - о победе над "Авангардом"

Нападающий "Салавата Юлаева" Теему Хартикайнен после победы над "Авангардом" в третьем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ (5:1) заявил, что этот результат придаст его команде уверенности. Форвард забросил третью шайбу в этой встрече.

- Хорошая игра, отличная атмосфера на трибунах. Хорошо, что так все сложилось, - приводит слова Хартикайнена официальный сайт "Салавата". - Неудачная игра в большинстве? В третьем периоде мы вели 3:1 и этот счет нас полностью устраивал. Если бы результат на тот момент был бы другим, то, конечно, мы бы сыграли иначе.

Этот результат очень хорошо сказывается на уверенности. Конечно, всем нравится, когда забиваешь много голов, тем более, такой команде с хорошей обороной. Рад, что сегодня так получилось, это важно с ментальной точки зрения и с точки зрения уверенности в себе.

Счет в серии составляет 2-1 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 4 апреля в Уфе.

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