03:31 | ХОККЕЙ — КХЛ

Рейтинг ТВ: топовые матчи плей-офф КХЛ уступают РФПЛ в полтора раза

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В распоряжении "СЭ" оказался ряд данных компании Mediascope (среди зрителей 18+, география – Россия), на основании которых мы провели исследование рейтингов, доли и аудитории для трансляций на федеральном канале "Матч ТВ" в 2015 - 2017 гг.

Посмотрим цифры отдельных трансляций начиная с января 2015 года. И здесь большое преимущество за футболом. Топовые матчи плей-офф КХЛ уступают РФПЛ в полтора раза: их цифры находятся на уровне, близком к играм футбольных "Спартака", ЦСКА или "Зенита" против середняков и аутсайдеров.

А вот регулярка КХЛ с трудом борется с "худшими" футбольными трансляциями: за два с половиной года ниже отметки в 400 тысяч зрителей (которую преодолели только три хоккейных матча) опустилась лишь пара десятков встреч РФПЛ. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

ТОП-5 ТРАНСЛЯЦИЙ КХЛ (ПЛЕЙ-ОФФ, 2015 - 2017 гг.)

Дата

Матч

Рейтинг

Доля

Аудитория

07.04.15

ЦСКА – СКА

1,80

4,71

1075

19.04.16

ЦСКА – Металлург Мг

1,63

4,67

973

11.04.15

Ак Барс – СКА

1,54

4,95

918

15.04.15

СКА – Ак Барс

1,45

3,81

863

28.03.15

ЦСКА – СКА

1,44

3,74

859

ТОП-5 ТРАНСЛЯЦИЙ КХЛ (РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ, 2015 - 2017 гг.)

05.01.15

ЦСКА – Динамо М

0,77

2,20

456

09.01.17

ЦСКА – СКА

0,73

1,85

434

01.11.15

Динамо М – Спартак

0,71

2,02

422

27.01.16

Ак Барс – Локомотив

0,64

1,59

384

13.01.15

СКА – ЦСКА

0,64

1,72

380

ТОП-5 ТРАНСЛЯЦИЙ РФПЛ (сентябрь 2015 - 2017 гг.)

05.03.17

Краснодар – Спартак

2,47

7,34

1465

16.04.17

Спартак – Зенит

2,27

5,94

1351

29.10.16

Спартак – ЦСКА

2,23

6,23

1328

16.04.16

Зенит – Спартак

2,15

6,17

1284

03.04.16

Зенит – ЦСКА

2,05

4,97

1226

 

Почему у КХЛ так мало зрителей?

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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old grumbler

Вот Америку открыли из одного кризиса шарахаемся в другой, а люди по вашему должны забыв обо всем бежать к телевизору... Не было этого никогда и никогда не будет впредь в России... Не стало команд из народа м эти богачи где они и где народ который "должен" за них болеть и интересоваться...

11:22