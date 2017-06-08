Рейтинг ТВ: топовые матчи плей-офф КХЛ уступают РФПЛ в полтора раза

В распоряжении "СЭ" оказался ряд данных компании Mediascope (среди зрителей 18+, география – Россия), на основании которых мы провели исследование рейтингов, доли и аудитории для трансляций на федеральном канале "Матч ТВ" в 2015 - 2017 гг.

Посмотрим цифры отдельных трансляций начиная с января 2015 года. И здесь большое преимущество за футболом. Топовые матчи плей-офф КХЛ уступают РФПЛ в полтора раза: их цифры находятся на уровне, близком к играм футбольных "Спартака", ЦСКА или "Зенита" против середняков и аутсайдеров.

А вот регулярка КХЛ с трудом борется с "худшими" футбольными трансляциями: за два с половиной года ниже отметки в 400 тысяч зрителей (которую преодолели только три хоккейных матча) опустилась лишь пара десятков встреч РФПЛ. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

ТОП-5 ТРАНСЛЯЦИЙ КХЛ (ПЛЕЙ-ОФФ, 2015 - 2017 гг.)

Дата Матч Рейтинг Доля Аудитория 07.04.15 ЦСКА – СКА 1,80 4,71 1075 19.04.16 ЦСКА – Металлург Мг 1,63 4,67 973 11.04.15 Ак Барс – СКА 1,54 4,95 918 15.04.15 СКА – Ак Барс 1,45 3,81 863 28.03.15 ЦСКА – СКА 1,44 3,74 859

ТОП-5 ТРАНСЛЯЦИЙ КХЛ (РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ, 2015 - 2017 гг.)

05.01.15 ЦСКА – Динамо М 0,77 2,20 456 09.01.17 ЦСКА – СКА 0,73 1,85 434 01.11.15 Динамо М – Спартак 0,71 2,02 422 27.01.16 Ак Барс – Локомотив 0,64 1,59 384 13.01.15 СКА – ЦСКА 0,64 1,72 380

ТОП-5 ТРАНСЛЯЦИЙ РФПЛ (сентябрь 2015 - 2017 гг.)