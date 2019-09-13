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Рейдеборн украл гол у Мозякина. Шикарный сэйв вратаря «Ак Барса»

21:06
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Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн совершил красивый сэйв в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом».

В одном из эпизодов нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин бросал практически в пустой угол ворот, однако голкипер хозяев успел выставить клюшку и отвести угрозу от ворот.

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