Рейдеборн украл гол у Мозякина. Шикарный сэйв вратаря «Ак Барса»
21:06
Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн совершил красивый сэйв в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом».
В одном из эпизодов нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин бросал практически в пустой угол ворот, однако голкипер хозяев успел выставить клюшку и отвести угрозу от ворот.
Воооооооооооооооооу pic.twitter.com/H7nkvk2Eix— КХЛ (@khl) September 13, 2019
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