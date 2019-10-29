Рэтти официально стал игроком «Торпедо»

Как сообщал «СЭ», нападающий Тай Рэтти продолжит карьеру в «Торпедо». Официальный сайт клуба подтвердил подписание контракта с 26-летним канадцем.

Ранее Рэтти выступал за «Локомотив», который расторг контракт с игроком.

В этом сезоне канадец принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности «минус 4» и четырех штрафных минутах.

В среднем за матч нападающий проводил на льду 18 минут 16 секунд.

В 2013 году новобранец «Торпедо» дебютировал в НХЛ в составе «Сент-Луиса». С того момента Рэтти принял участие в 98 матчах Национальной хоккейной лиги и набрал 30 (13+17) очков.

Канадский нападающий Тай Рэтти пополнил линию атаки хоккейного клуба «Торпедо». pic.twitter.com/sBd6iWmnKe — HC Torpedo (@torpedonn) October 29, 2019

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