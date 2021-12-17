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Ретро-матч «Спартака» и «Салавата Юлаева» будет посвящен 60-летию полета Гагарина в космос

16:00

Седьмой в истории ХК «Спартак» ретро-матч пройдет 22 декабря на МСА «Лужники» и будет посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Специально к этому событию хоккеисты и тренеры «Спартака» приняли участие в необычной фотосессии, где предстали в образе летчиков-космонавтов.

Билеты на ретро-матч можно приобрести здесь. Напомним, что квота посещаемости на ретро-матч «Спартака» — 70% от максимальной вместимости арены.

Публикация от ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc)

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