Рене Фазель: «Швейцарская ассоциация не против того, чтобы ее клубы вступали в КХЛ»

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о том, стоит ли ждать швейцарские клубы в КХЛ. Напомним, что в Давосе проходит матч между «Салаватом» и «Ак Барсом» в рамках KHL World Games.

— Вполне возможно, что мы однажды увидим швейцарский клуб в КХЛ. Вряд ли это будет «Давос», слишком маленький рынок, но клубы из Женевы или Цюриха могут быть в этом заинтересованы. И швейцарская хоккейная ассоциация не против того, чтобы клубы вступали в КХЛ. У них просто есть условие — если вы возвращаетесь из КХЛ, то вам придется начинать с самых низов, с низшей лиги. Это многих останавливает. Плюс — здесь есть внутренние противостояния, которые больше интересны болельщикам, чем матчи против условного «Металлурга» из Магнитогорска. Это тоже фактор. Но рано или поздно в Европе появится крупная международная лига. Возможно, она будет частью КХЛ. Западной ее конференцией. (Игорь Еронко)