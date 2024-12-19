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Сегодня, 15:25

Фазель: «Рад быть в России, помогать коллегам из КХЛ. Верю в силу спорта»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный глава Международной федерации хоккея (ИИХФ), руководитель судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель в разговоре с «СЭ» выразил надежду на возвращение спорта без политики.

«Я рад быть в России, помогать коллегам из КХЛ. Верю в силу спорта. Надеюсь, мы сможем вернуть спорт без политики», — сказал Фазель «СЭ».

В сентябре президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что Фазель продолжит возглавлять судейско-экспертную комиссию КХЛ.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года на фоне ситуации на Украине. 12 декабря генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что подвижек в сторону допуска российской национальной команды к участию в соревнованиях на данный момент нет.

Рене Фазель
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2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 36 22 14 47
4 ЦСКА 34 20 14 47
5 СКА 35 20 15 44
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 35 16 19 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 37 13 24 30
11 Сочи 34 11 23 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 34 23 11 48
3 Ак Барс 33 22 11 46
4 Автомобилист 34 19 15 42
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6 Адмирал 37 18 19 41
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12 Амур 36 7 29 18
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