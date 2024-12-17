Фазель о готовности Ротенберга обратиться в органы по теме судейства в хоккее: «В России хороший уровень судей, вижу их работу»
Почетный глава Международной федерации хоккея (ИИХФ), руководитель судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о готовности обратиться в правоохранительные органы на тему судейства в хоккее по примеру губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
«Быть судьей сложно везде, в любом виде спорта, в любой стране. Большинство людей не понимают, что ошибаются не только судьи, но и игроки, тренеры. Например, в США не говорят о судьях — приняли, что они являются частью игры. Рефери — это люди. А людям свойственно ошибаться. Тем не менее, приветствую любые идеи по улучшению работы судей. В России у нас хороший уровень судей, я вижу их работу. Но, разумеется, всегда можно улучшить. Всегда готов и открыт к любым предложениям по улучшению работы. Но подчеркну еще раз — всем людям свойственно ошибаться. Я счастлив работать с судьями в КХЛ», — сказал Фазель «СЭ».
Ранее губернатор Самарской области Федорищев заявил о наличии коррупционной схемы в российском футболе, связанной с судейством. Позже чиновник подал имеющиеся у него материалы с доказательствами в правоохранительные органы.
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