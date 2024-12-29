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Сегодня, 14:42

Рендулич: «Сравнение с Модричем — отличная шутка»

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Металлурга» Борна Рендулич прокомментировал цитату главного тренера СКА Романа Ротенберга, в которой он сравнил хоккеиста с футболистом сборной Хорватии Лукой Модричем.

— Спрашивал в этом сезоне Ротенберга насчет того, почему вы не играете, и вот что получил в ответ: «Лука Модрич тоже иногда пропускает матчи. С Рендуличем все хорошо. Сегодня он выспался, пообедал. Он в хорошем настроении». С этим у вас в СКА все было в порядке?

— Все так и было! Отличная шутка! Ну, во всяком случае, я воспринял эту фразу как шутку. Хотя, вполне возможно, что Роман не шутил... Во всяком случае, я — профессионал. Я нахожусь в КХЛ для того, чтобы играть в хоккей.

— И, тем не менее, вам льстило, что тренер сравнивал вас с Лукой Модричем? Не каждый хорват может такого удостоиться...

— Никто в Хорватии не может сравниться с Лукой Модричем! Я очень далек от всего, чего он сумел добиться! Я бы никогда не сравнил себя с Модричем, — рассказал Рендулич «РБ Спорт».

39-летний Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2024/25 хавбек сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт Модрича с «Реалом» действует до конца июня 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
Лука Модрич
Борна Рендулич
Роман Ротенберг
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