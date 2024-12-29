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Сегодня, 14:05

Рендулич рассказал, что Магнитогорск напоминает Ютику

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Металлурга» Борна Рендулич рассказал, какой город ему напоминает Магнитогорск.

— Борна, куда бы вы ни приехали в КХЛ, везде становитесь первым хорватом на новом месте. Вы уже привыкли к этому?

— Да, если честно, я уже привык. В мире не так много хорватских хоккеистов. Куда бы я ни отправлялся, я в этом клубе всегда являюсь первым и, скорее всего, последним игроком из Хорватии.

— Как вам Магнитогорск?

— Этот город очень напоминает мне Ютику, где я играл в АХЛ. Все очень похоже, но Магнитогорск немного побольше. А так, города практически не отличаются друг от друга. Ледовая арена, несколько ресторанов — вот и все, что в них есть.

— Общались уже с Андреем Разиным?

— В среду у меня была первая тренировка, а во вторник я практически весь день провел на арене, знакомясь с командой и персоналом. Андрей Владимирович немного говорит по-английски, а я примерно так же понимаю по-русски. Мы с ним немного поговорили, он представил меня команде и всему персоналу, — приводит слова Рендулича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Борна Рендулич сыграл 11 матчей за СКА, забросив 1 шайбу и сделав 3 результативные передачи. В субботу он впервые вышел на лед в составе «Металлурга» и помог своей новой команде одержать выездную победу над «Автомобилистом».

Источник: «РБ Спорт»
ХК Металлург (Магнитогорск)
Борна Рендулич
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