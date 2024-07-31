Рендулич продлил контракт со СКА

Нападающий СКА Борна Рендулич подписал новый контракт с клубом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

Новое соглашение 32-летнего хорвата рассчитано до конца сезона-2025/26.

Рендулич выступает за СКА с октября прошлого года. В прошедшем сезоне он набрал 27 (11+16) очков в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина хорват провел одну игру.