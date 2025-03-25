Форвард «Салавата» Ремпал — о сопернике по первому раунду: «В плей-офф все будет по-другому»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился ожиданиями от серии с «Сибирью» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«С нетерпением жду серии, и думаю, что это будет очень крутое противостояние. В регулярке четыре раза играли с «Сибирью», но в плей-офф все по-другому. В плей-офф все меняется, все стараются быть на голову выше себя», — сказал Ремпал.

По итогам FONBET чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» занял вторую строчку в Восточной конференции.

Шелдон Ремпал в 68 матчах набрал 61(31+30) очко.

Радмир Сахибгареев