Ремпал — о победе над «Сочи»: «Непростой матч. Главное, что «Салават» победил»
Форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:2 Б).
— Непростой получился матч, команда соперников здорово действовала, — приводит слова Ремпала официальный сайт клуба. — Это упорная команда, так что здорово, что удалось победить. Немного медленно начинали, в том числе и я. Где-то сказывается расписание матчей, разрыв между играми. Но главное, что победили.
— Как вам игра Семена Вязового?
— Он невероятен. Семен держал нас в игре и держал на весь матч.
— Последние несколько матчей как на качелях. Что нужно, чтобы действовать более стабильно?
— Не думаю, что нужно много что менять. Так происходит, что накапливается усталость, но не скажу, что мы плохо играем.
«Салават Юлаев» набрал 18 очков и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. «Сочи» с 16 очками — на 10-й строчке таблицы «Запада».
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|О
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|Локомотив
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|15
|4
|32
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|Спартак
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|11
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|25
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|18
|12
|6
|25
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|Торпедо
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|10
|8
|23
|5
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|18
|11
|7
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|11
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|7
|Динамо М
|18
|9
|9
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|9
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|18
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|18
|6
|12
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|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|18
|13
|5
|28
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|4
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|17
|9
|8
|19
|5
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|17
|8
|9
|19
|6
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|19
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|9
|6
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|Сал. Юлаев
|15
|9
|6
|18
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|18
|4
|14
|9
|23.10
|15:30
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Сибирь – Барыс
|- : -
|23.10
|16:30
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Авангард – Трактор
|- : -
|23.10
|17:00
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Автомобилист – Динамо М
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|23.10
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ЦСКА – Амур
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|23.10
|19:30
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Куньлунь РС – СКА
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