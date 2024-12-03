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Ремпал: «Здорово, что «Салават» выиграл все три встречи с «Трактором»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:1).

«Классный матч получился! Соперник здорово начал, но мы сумели справиться с этим прессингом. Отмечу, что мы сами здорово сыграли и подарили болельщикам классную игру. Третья победа над «Трактором» в сезоне? Здорово, что мы выиграли эти три встречи. Мы очень серезно относимся к этой команде. Прекрасно понимаем силу оппонента. Подходим к этим матчам очень подготовленными — это и приносит нам результат. Замахнуться на первое место Востока? Почему бы и нет? Мы должны двигаться от матча к матчу, стараться улучшать свою игру и не сбавлять темп, который набрали. Я думаю, одна из наших целей — быть наверху турнирной таблицы. Чем выше, тем лучше!» — приводит слова Ремпала официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Уфимцы набрали 44 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 46 очками лидирует на «Востоке».

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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