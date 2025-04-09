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9 апреля 2025, 13:08

Ремпал признан лучшим нападающим первого раунда плей-офф КХЛ, Демидов — лучший новичок

Сергей Разин
корреспондент
Иван Демидов.
Фото Global Look Press

КХЛ определила лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем признан Никита Серебряков из «Авангарда», одержавший четыре победы в шести матчах при коэффициенте надежности 1,57.

Григорий Дронов из «Трактора» стал лучшим защитником. Он набрал 7 (2+5) очков в шести матчах.

Лучшим нападающим признан форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал, набравший 10 (6+4) очков в 7 матчах с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком признан нападающий СКА Иван Демидов, на счету которого 5 (3+2) очков с показателем полезности «-1».

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Григорий Дронов
Иван Демидов
Никита Серебряков
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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