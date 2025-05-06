Ремпал признался, что не знает, останется ли в «Салавате Юлаеве»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал ответил на вопрос о своем будущем.

«Мне нужно некоторое время после сезона, чтобы посмотреть, что произойдет. Но здесь отличное место для игры, хороший город, хорошая команда, тренеры. И я провел хороший сезон», — цитирует Ремпала ТАСС.

«Салават Юлаев» уступил ярославскому «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина — 1-4 в серии. 29-летний канадец набрал 61 (31+30) очков в 68 матчах FONBET чемпионата КХЛ. Также на его счету 21 (8+13) очко в 19 играх плей-офф.

Летом 2024 года Ремпал подписал годичный контракт с уфимским клубом.