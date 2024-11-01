Рекордная посещаемость матчей зафиксирована в КХЛ по итогам октября

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По итогам октября матчи FONBET Чемпионата КХЛ в текущем сезоне посетило 1 621 459 зрителей.

Средняя посещаемость составила 6871 зритель при средней вместительности 8997. Как информирует пресс-служба лиги, оба показателя являются рекордными.

Предыдущие лучшие значения были установлены в сезоне-2019/20 — 8866 средняя вместительность и 6633 средняя посещаемость.