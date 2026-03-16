Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/26 установил новый рекорд посещаемости

FONBET чемпионат КХЛ сезона-2025/26 обновил рекорд зрительской аудитории, сообщает пресс-служба лиги.

По итогам матчей 16 марта 2026 года в регулярном чемпионате будет сыграно 729 из 748 матчей. Общая посещаемость достигла 5 711 695 зрителей, что стало лучшим показателем в истории КХЛ.

Предыдущее достижение было установлено сезоном ранее — 5 706 785 зрителей на 782 матчах регулярного чемпионата при средней посещаемости 7298 человек.

Чемпионат КХЛ-2025/26 завершится 20 марта. Он также обновит рекорд средней посещаемости: на данный момент она составляет 7835 зрителей за игру.

Ранее определились все участники плей-офф КХЛ. Кубок Гагарина-2026 стартует 23 марта.

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