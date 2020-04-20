Регин объяснил, почему покинул «Йокерит»

Нападающий Петер Регин рассказал, почему покинул «Йокерит», в котором провел несколько сезонов.

— Я всегда буду благодарен «Йокериту», этот клуб останется в моем сердце, — цитирует 34-летнего датчанина TV2. — В «Оттаве» я провел пять лет, но в «Йокерите» я получил совсем другую роль.

Теперь настало время попробовать себя где-то еще. «Йокерит» не был готов предложить мне долгосрочный контракт из-за моего возраста.

Надеюсь, я не останусь безработным. Но пока клубы выжидают из-за ситуации, которая сложилась из-за коронавируса.

Регин отметил, что хотел бы продолжить карьеру в России или Швейцарии.

34-летний датчанин провел 262 матча в регулярных чемпионатах КХЛ, на его счету 177 (61+116) очков. В Кубке Гагарина Регин набрал 17 (5+12) очков в 33 матчах. Нападающий является лучшим бомбардиром «Йокерита» в КХЛ.