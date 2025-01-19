Рэддиш — о Кучерове: «Мне очень повезло быть частью его достижений»

Нападающий «Тампы» Даррен Рэддиш заявил, что рад стать автором гола с 600-й передачи Никиты Кучерова в НХЛ.

«Это было нечто особенное. Я отдал ассист на его 100-ю результативную передачу в прошлом году в конце сезона, так что мне очень повезло быть частью его достижений. Он отличный игрок, и он заслуживает всех похвал», — цитирует Рэддиша пресс-служба клуба.

Кучеров отдал свой 600-й ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:1).

Он стал вторым игроком в истории «Лайтнинг» достигшим этой отметки после защитника Виктора Хедмана и шестым среди россиян за всю историю лиги.