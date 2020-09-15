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«Ребята только сейчас начинают приходить в форму». Заварухин — о победе над рижским «Динамо»

04:05
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (4:3ОТ).

— Понимали, что соперник пропустил 5-6 дней, — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ. — Два периода у нас было хорошее движение, перебрасывали соперника, но проигрывали. Допустили неправильные смены, пропустили контратаки. Здорово, что в третьем периоде выправили ситуацию и забили хорошие голы. Спасибо болельщикам, которые поддерживали и добавляли нам эмоций. Ребята сегодня проявили характер.

Йокипакка сыграл 28 минут? Ребята только сейчас начинают приходить в форму, стали лучше выглядеть на льду, поэтому мы стали их больше использовать. Нам сегодня не хватило игры на пятаке? Такие голы нам нужны. Илья Проскуряков сегодня здорово играл и оставлял соперника в игре. Нужно отдать ему должное.

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