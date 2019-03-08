"Ребята бились до конца". Немировски - о победе над "Барысом"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски после победы над "Барысом" в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:1) заявил, что его команда билась до конца.
- Нам надо было сегодня выиграть, все ребята вышли с хорошим настроем с первых минут, играли хорошо, - приводит слова Немировски официальный сайт "Барыса". - В общем, всем довольны, все видели, что ребята бились до конца. Теперь главная игра впереди, все ждут седьмую игру, любой хоккеист с детства мечтает сыграть в седьмом матче плей-офф, думаю, все будут готовы.
Счет в серии является равным: 3-3. Следующий матч пройдет 10 марта в Астане.
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http://www.hcbarys.kz/news/item/14-finala-vostoka-igra-6-torpedo-barys-press-konferenciya-glavnyh-trenerov-video/
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