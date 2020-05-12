«Разница зарплаты в Финляндии и «Салавате Юлаеве» небольшая». Вратарь рассказал о переходе из КХЛ в финский клуб

Вратарь Андрей Кареев прокомментировал свой переход из КХЛ в финский чемпионат, где будет выступать за ТПС из Турку.

— Не боитесь ли вы ехать в Финляндию?

— А чего бояться? В смысле хоккея я точно не переживаю. Немного беспокоит, как я вольюсь в жизнь в новой стране. Учу английский, хоккейные термины я знаю, надо над бытовым разговорным поработать.

— Вы будете получать маленькие деньги.

— Это неправда. Небольшая разница по сравнению с «Салаватом Юлаевым», учитывая курс евро. Плюс клуб предоставляет мне жилье, машину. Да и вообще вопрос денег сейчас для меня не главный. Я еду развиваться, прогрессировать и наслаждаться хоккеем.

— Если уехал в Европу, то потом трудно будет вернуться в КХЛ.

— Сомневаюсь. В КХЛ как раз едут ведущие игроки из Финляндии, Швеции, Швейцарии. Российские примеры я привести не могу, так как сходу и не вспомню, кто еще выступал в тех турнирах. (Алексей Шевченко)